MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Manifestação golpista na Praça dos Três Poderes

A Advocacia-Geral da União (AGU) pediu à Justiça Federal que realize o bloqueio de bens dos bolsonaristas golpistas e nvolvidos nos atos golpistas de Brasília passe de R$ 18,5 milhões para R$ 20,7 milhões.

Segundo informou a Globonews, o pedido foi enviado nesta segunda-feira (6) e a expectativa é que a Justiça Federal aceite a proposta de aumento na punição aos bolsonaristas radicais.

A Câmara dos Deputados refez os cálculos dos prejuízos provocados pelos invasores do dia 8 de janeiro. Após a atualização, o valor subiu de de R$ 1,1 milhão para R$ 3,3 milhões .

Cerca de 52 pessoas físicas e sete empresas identificadas como financiadoras da logística dos atos golpistas devem responder pelos danos patrimoniais. A Justiça autorizou o bloqueio inicial dos bens dos envolvidos.

Outras 40 pessoas que foram presas em flagrante também devem arcar com os custos, enquanto outras 84 pessoas presas em flagrante durante os atos estão estão sob análise de responsabilização pela justiça.

Já foram bloqueados, pelo menos R$ 4,3 milhões , em veículos das pessoas e empresas envolvidas nas ações.

