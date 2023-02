Rovena Rosa/Agência Brasil - 15/06/2022 Arquivo: avião decola do Aeroporto de Congonhas e sobrevoa a Avenida Pedro Bueno





Cartórios de Notas do país inciaram o serviço de emissão do documento para atender crianças e adolescentes em viagem ao exterior pela internet nesta terça-feira (7), no portal e-Notariado.

O serviço atenderá pais e responsáveis de menores de idade que pretendem viajar de avião para o exterior sozinhos ou acompanhados por apenas um dos responsáveis.

Saiba como conseguir a emissão do documento:

Para solicitar a Autorização Eletrônica de Viagem Internacional, acesse a plataforma do e-Notariado. Clique aqui e acesse a plataforma e-Notariado

A Autorização Eletrônica de Viagem (AEV) exige que os interessados no documento agendem uma videoconferência com o cartório, para reconhecer firma dos documentos.

Após esta etapa, os pais recebem um documento digital para validação no guichê da companhia área, que pode ser feito através de leitura de QR Code no celular ou em papel.

No portal, siga até a área 'cidadão' e preencha as informações necessárias. Ao solicitar o documento, os pais poderão escolher emitir o documento digital de forma presencial ou de forma remota, por videoconferência.

Os interessados na emissão 'online' precisam de um certificado digital ou notariado. Isso pode ser obtido gratuitamente e online pelos cartórios.



