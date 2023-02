Reprodução/Redes Sociais - 06.02.2023 Terremoto na Turquia e Síria registra milhares de mortos e feridos

Nesta terça-feira (7), o presidente da Turquia , Recep Tayyip Erdogan , impôs estado de emergência por três meses em dez províncias do sul que foram atingidas pelos fortes terremotos na segunda-feira (6).

Os abalos sísmicos, de magnitude 7.8 e 5.6 na escala Richter, causaram mais de 5 mil mortes e destruíram milhares de imóveis na região turca e no norte da Síria .

“Decidimos declarar estado de emergência para assegurar que nosso trabalho (de resgate) possa acontecer de maneira rápida”, afirmou Erdogan em um discurso exibido na televisão.

”Vamos concluir rapidamente os processos presidenciais e parlamentares relacionados com esta decisão, que vai cobrir nossas 10 províncias afetadas pelo terremoto e terá a duração de três meses”, acrescentou o presidente.

Erdogan também anunciou que o governo vai enviar mais de 50.000 trabalhadores humanitários para as regiões afetadas e vai liberar 100 bilhões de liras (5,3 bilhões de dólares) em ajuda financeira.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.