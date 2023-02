Pedro França/Agência Senado Vista do Congresso Nacional

O s urgimento de conflitos internos após a derrota de Bolsonaro nas eleições de 2022 criou uma divisão no PL e colocou o partido no radar do PT. O Partido do Trabalhadores visa formar de uma articulação política entre os dissidentes da sigla para formarem uma base de apoio ao governo Lula.

A estratégia do PT é ampliar a base de apoio no Congresso, mesmo que para isso precise atrair parlamentares do PL que estejam menos alinhados ao bolsonarismo.

Segundo informou O GLOBO, o próprio PL já prevê que pelo menos um quarto dos 110 deputados e senadores da sigla tendem a apoiar a votação de projetos propostos pelo Executivo.

Após as vitórias do governo nas eleições na Câmara e no Senado, o PT deu início as negociações com siglas antes da base aliada de Bolsonaro. Os partidos PP e Republicanos estão entre eles. Contudo, no caso do PL, há um cenário delicado para se encontrar equilíbrio entre as exigências da base bolsonarista e as propostas do governo.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.