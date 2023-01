FOTO: AGÊNCIA BRASIL v

Notas fiscais dos gastos do Cartão Corporativo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foram divulgados nesta segunda-feira (23) pela agência de dados "Fiquem Sabendo", especializada na LAI (Lei de Acesso à Informação). O ex-mandatário comprou muitas carnes, como linguiça, picanha e filé mignon. Ele também teve um grande gasto com queijos e quiabos, além dos restaurantes e hotéis que, muitas vezes, passava dos R$ 10 mil reais.

Bolsonaro também gastou diversas vezes com remédios antidepressivos e para problemas gastrointestinais. Para os problemas psicológicos, o ex-presidente comprou o medicamento Rivotril, usado para o tratamento de depressão e ansiedade, e o antidepressivo Lexapro.

Alimentação

Jair Bolsonaro tinha bastante despesa com alimentação e comprava um produto em muita quantidade, como quiabo e coco ralado.

No dia 9 de julho de 2019, o ex-presidente gastou R$ 111, 41 com quiabos e framboesa. No mesmo dia, pagou R$ 229,50 somente em mussarela. Dois dias depois, em 11 de julho de 2019, ele pagou R$ 259,80 somente em coco ralado. Dias antes, ele havia gastado R$ 405,21 somente em laranja, melão, mamão e abacaxi.

Restaurantes e hotéis

As notas disponibilizadas representam 20% do total. Foram escaneadas cerca de 2,6 mil páginas até agora. Destas, as mais recentes, de 2021, mostram contas altas em hotéis e restaurantes.

No dia 3 de março de 2021, Bolsonaro gastou R$ 12 mil em um restaurante chamado Mininus, localizado em Quirinópolis, cidade de Goiás. Segundo a nota, foram pagas refeições para 14 pessoas. No estabelecimento, cada lanche é servido dois sanduíches, uma água, um refrigerante, uma barra de cereal e uma maça.

Neste mesmo dia, o ex-presidente defendia o uso de um spray nasal produzido em Israel para o tratamento da Covid-19, sem base ou indicação científica.

"É uma tremenda notícia. "Você tem um pai, irmão ou amigo que está ali: Olha, vai ser intubado. Você vai dar um spray no nariz dele ou não? Ou vai tratar isso como uma hidroxicloroquina, porque também não tem comprovação científica?, disse Bolsonaro sobre o medicamento sem aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

No dia seguinte, foi à São Simão, há uma hora de Quirinópolis. Lá, ele gastou R$ 9,39 mil em uma churrascaria. Segundo a nota, foram pagas refeições a 313 pessoas.

Ainda no dia 4, as notas escaneadas mostram um gasto de aproximadamente R$14 mil reais em um hotel quatro estrelas, o Rota Hotéis, localizado na cidade de Quirinópolis. Os serviços da hospedaria contam com Wi-Fi, café da manhã, estacionamento e lavanderia.

O que é o cartão corporativo?

O Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF) é um meio de pagamento usado pelo governo que funciona como se fosse um cartão de crédito comum, mas dentro de limites e regras específicas.

O cartão corporativo pode ser usado pelo governo para pagamentos de despesas próprias que possam ser enquadradas como suprimento de fundos — um adiantamento concedido ao servidor para pagar despesas, com prazo certo para utilização e desde que haja uma comprovação de gastos.

O CPGF foi criado em decreto pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), em 2001, para substituir o uso de cheques na Administração Pública. Com ele, tudo é feito por meio eletrônico. Dessa forma, o cartão facilita o dia a dia da administração e dos servidores para pagamento de bens, serviços e despesas autorizadas.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.