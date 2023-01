Arquivo Pessoal/Júnior Hekurari Equipes do Ministério da Saúde realizaram atendimentos nas comunidades

O Ministério da Saúde informou que está prestes a enviar 13 agentes da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) para Boa Vista (RR), nesta segunda-feira (23), para aumentar o atendimento ao povo indígena Yanomami.

A terra indígena Yanomami enfrenta uma crise na saúde causada pela presença de garimpeiros ilegais em seu território .

Os povos originários contam com mais 3 70 aldeias dispersas em quase 10 milhões de hectares . A TI se estende por Roraima e o território dos Yanomami divide fronteira com a Venezuela e pelo estado do Amazonas.

Segundo o ministério da Saúde, pelo menos 570 crianças morreram por contaminação por mercúrio, desnutrição e fome nos últimos anos. As causas da morte são, na maioria, por desnutrição, pneumonia e diarreia. Os 13 agentes seguirão para um hospital de campanha na região.

