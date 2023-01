Exército Brasileiro/ Divulgação O novo comandante do Exército Brasileiro, general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva.

Após tomar posse do cargo nesta segunda-feira (23), o novo comandante do Exército , general Tomás Miguel Ribeiro Paiva , convocou uma reunião do Alto Comando da corporação para está terça (24).

O encontro, que será a primeira reunião de cúpula na nova gestão, irá ainhar e mostrar as novas diretrizes com o novo comandante.

No último final de semana, o general foi anunciado como novo chefe dos militares pelo atual ministro da Defesa, José Múcio Monteiro , após Lula da Silva exonerar o general Júlio Cesar de Arruda, até então comandante.

Múcio e Paiva se reuniram nesta segunda (23) para um café, logo depois do encontro, o ministro conversou com a imprensa ao lado do novo comandande, no entanto, afirmou que ainda não passou as informções necessárias ao general.

Durante o pronunciamento, o ministro ainda reiterou que, desde os atos golpistas de 8 de janeiro, houve uma “quebra de confiança” – o que tornou “muito difícil trabalhar” com pessoas “sob suspeita”.

"(O encontro com o novo comandante) Foi ótimo, uma conversa demorada. Ele está animado. Ele vai se reunir com os comandados", disse o ministro.

