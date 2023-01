Marcos Porto/Agência O Dia - 17.01.2023 Audiência de custódia de Andrés Carrillo, de 32 anos, está prevista para acontecer entre às 13h e 18h de hoje

A Polícia Civil indiciou o anestesista colombiano Andres Eduardo Oñate Carrillo por estupro de vulnerável realizado em centro cirúrgico , nesta segunda-feira (23).

Oñate está detido desde a semana passada e negou que tenha abusado de crianças. Ele é acusado de estuprar duas pacientes no leito hospitalar, além de armazenar material de pornografia infantil. Se for condenado, a pena para o crime de estupro pode variar de oito a 15 anos de prisão .

O homem é suspeito de armazenar pornografia infantil. Foram encontrado mais de 20 mil imagens de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes em seus pertences . As autoridades destacam também a gravidade dos arquivos, que incluíam abusos de bebês com menos de 1 ano.

Já o terceiro inquérito apura outra acusação de estupro de vulnerável. De acordo com Luiz Henrique, a conclusão sairá ainda esta semana. Ele explicou ainda que chegou a pedir a prisão do anestesista pelo estupro de outra paciente, desta vez, no Hospital Estadual Elizabeth, em Saquarema. No entanto, o pedido foi negado pela Justiça daquele município.

Em depoimento, ele contou que "não sabe precisar o motivo pelo qual nutriu dentro de si a compulsão em ver e armazenar pornografia infantojuvenil", mas elegou que nunca abusou sexualmente de crianças.

Segundo informa o GLOBO, nesta última quarta-feira (19) o pai de uma criança de 1 ano e 10 meses procurou o delegado do caso. A suposrta terceira vítima é paciente oncológica e fazia tratamento no Hospital Quinta D'Or .

A matéria revela uma suspeita do pai da criança de que sua filha tenha sido vítima do médico. Ele teria exigido ficar à sós com a criança para iniciar a sedação e entubação. A Polícia Civil investiga se Andres Carrillo criou um perfil fake para se passar por criança e aliciar meninos e meninas na internet.

