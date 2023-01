Reprodução - 23.01.2023 Ministro da Defesa, José Múcio, anuncia novo comandante do Exército

José Múcio , atual ministro da Defesa , afirmou nesta segunda-feira (23) após a cerimônia de troca de comandante do Exército que o processo de investigação sobre militares que participaram de atos golpistas do dia 8 de janeiro deve continuar e ganhará ainda mais força.

No último final de semana, o general Júlio Cesar de Arruda foi demitido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e substituído pelo general Tomás Miguel Ribeiro Paiva que tomou posse hoje.

Mucio revelou que "Lula não vai perdoar golpistas" , apontando as investigações de militares que apoiaram os atos de vandalismo e até atrapalharam a prisão dos envolvidos durante os atos terroristas do início do mês.

"Vamos identificar os culpados. Não vamos trabalhar em cima de suspeições e vamos investigar", disse o ministro.

Segundo o ministro da Defesa, a demissão do general Arruda foi decidida após desgastes e a falta de "clima".

Ministros e secretários de Lula acreditam que Arruda resistiu à desmobilização do acampamento de bolsonarista radicais em frente ao quartel-general do Exército em Brasília após os atos terroristas do dia 8 de janeiro. Na noite do atentado aos Três Poderes, tanques de guerra do Exército impediram que bolsonaristas fossem presos pela Polícia Militar do DF.

