Reprodução Polícia Civil - DF (23.01.23) Polícia encontra 6 toneladas em drogas no tanque de caminhão em Goiás

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam carga avaliada em R$ 12 miilhões durante uma operação que durou até a manhã desta segunda-feira (23). Ao todo seis toneladas de drogas foram apreendidas.

Os agentes informaram que o material estava escondido no tanque de um caminhão bi-trem de óleo vegetal, abordado na Rodovia BR-040 . Apenas um suspeito foi preso . A droga estava distribuida em cerca de 250 pacotes de 26 quilos cada e em sua maioria o conteúdo era de maconha.

O suspeito preso foi detido em flagrante por tráfico interestadual de drogas. A pena prevista é de cinco a 15 anos de prisão.

