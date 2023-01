Reprodução/TV Globo - 16.01.2022 Anestesista acusado de estupro chega à Delegacia da Criança e Adolescente Vítima, no Rio

A esposa do médico anestesista Andres Eduardo Oñate Carrillo , de 32 anos, preso por estupro de vulnerável, nesta segunda-feira (16), não acreditou que o colombiano tivesse praticado o crime de estupro contra ao menos duas pacientes sedadas durante cirurgias no hospital onde trabalhava. A mulher só acreditou após ver os vídeos dos abusos, que foram gravados pelo próprio marido, segundo a polícia. Além do estupro de vulnerável , Carrillo também é investigado por um possível aliciamento de crianças pela internet para produzir material pornográfico infantil .

Na manhã de segunda quando Andres foi preso, a polícia chegou ao endereço do médico para cumprir os mandados de prisão, busca e apreensão, e quem abriu a porta do apartamento foi a mulher do anestesista. Ela chegou a questionar o que estava acontecendo diversas vezes.

"Ela não acreditou no começo, o que era de se imaginar numa situação dessas. Só acreditou mesmo depois que viu o vídeo, e chorou", conta o delegado responsável pela investigação.

O anestesista compartilhava uma rotina sempre em família nas redes sociais. As publicações eram sempre ao lado da noiva, a quem fazia diversas declarações de amor. Em outras postagens, o médico também aparecia cercado de colegas em um dos hospitais em que trabalha.

Em setembro de 2022, o anestesista publicou um vídeo ajoelhado para pedir a noiva em casamento diante da Torre Eiffel, em Paris. Ele também exibiu as alianças, as imagens produzidas profissionalmente mostram o casal dançando às margens o Rio Sena. Na legenda ele afirmava: "mil vezes te amo".

Andres descrevia o tempo ao lado da noiva em Paris como "mágico".

