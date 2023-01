Reprodução Redes Sociais Enfermeira de 28 anos morre em Santa Catarina ao ser esfaqueada; adolescente suspeita está apreendida pela polícia

Uma adolescente (16 anos) foi apreendida em flagrante pela polícia de Santa Catarina, na noite de quarta-feira (18), supeita de conduta semelhante ao crime de homicídio .

A vítima é uma enfermeira de 28 anos, atingida com facada no peito. Gabrieli Batistella estava de passagem para visitar sua avó. A agressão se deu por volta das 16h30 no interior de Campo Erê (SC).

O processo encontra-se em segredo de justiça, contudo a versão da polícia diz que a adolescente teria inciado uma discussão com a enfermeira.

Entenda o caso:



Familiares e a mãe da adolescente participavam de uma confraternização na casa da avó de Gabrieli, localizadas um de frente para outra. A adolescente teria saído de casa com uma faca, atravessado a rua e iniciado a discussão.

Na discussão a garota teria atacado a enfermeira. Uma tia da vítima conseguiu impedir o primeiro golpe, porém o segundo acertou a vítima. Gabrielli, de 28 anos, levou a facada na altura do peito e não resistiu aos ferimentos.

A adolescente, de 16 anos, é a principal suspeita e foi apreendida pela polícia civil. Ela permanecerá detida provisoriamente por 45 dias no Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) de Chapecó, mesma região do crime.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.