O superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Piauí, Paulo Nunes Moreno, foi exonerado do cargo. A decisão está publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (20) e completa a lista de dispensas feitas ontem e soma-se a outros 26 superintendentes também exonerados.

Moreno era o único chefe local da PRF, entre os 27 indicados na gestão Jair Bolsonaro, que ainda se mantido no cargo. Os outros 26 tiveram suas demissões feitas governo federal ainda ontem . Os novos superintendentes regionais da PRF nos estados e no DF ainda não foram nomeados ou anunciados pelo governo federal.

Distrito Federal

Na madrugada de ontem, o governo ampliou também a lista relacionada a novos superintendentes regionais da Polícia Federal.



O delegado Cezar Luiz Busto de Souza foi nomeado como o novo superintendente regional da PF no Distrito Federal. Ele substituirá Victor Cesar Carvalho dos Santos, delegado dispensado dois dias após os atos golpistas na Esplanada dos Ministérios.

Com a nomeação de Cezar Busto, o governo soma 19 substituições entre os 27 superintendentes regionais da Polícia Federal.

