Reprodução/Twitter @MarinaSilva A ministra Marina Silva e Greta Thunberg

A ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva , classificou o encontro com a ativista ambiental Greta Thunberg em Davos , na Suiça , durante o Fórum Econômico Mundial , como "potente e encorajador".

“Hoje tive a graça de ter um potente e encorajador encontro com a 3ª geração de ativistas ambientais. As juventudes têm pressa por resultados no enfrentamento das desigualdades, do risco climático e da perda da biodiversidade. Ao lado de jovens mulheres ativistas de vários continentes, pensei: dos empates locais em Xapuri ao lado de Chico Mendes, em defesa da floresta, ao empate global para evitar o completo desequilíbrio do planeta, ao lado de Greta e suas companheiras de novas e velhas jornadas”, escreveu a ministra nas redes sociais.

Ao lado de jovens mulheres ativistas de vários continentes pensei: dos empates locais em Xapuri ao lado de Chico Mendes, em defesa da floresta, ao empate global para evitar o completo desequilíbrio do planeta, ao lado de @GretaThunberg e suas companheiras de novas/velhas jornadas pic.twitter.com/z4kH0pK9kA — Marina Silva (@MarinaSilva) January 19, 2023

O Fórum Econômico Mundial teve início na última segunda-feira (16). A ministra brasileira participou de dois painéis no evento: “Em harmônia com a natureza” , no mesmo dia, e “Brasil: um novo roteiro“ , na terça-feira (17).

Na terça, a ativista Greta Thunberg, de 20 anos, foi detida pela polícia alemã durante protesto contra a expansão de uma mina de carvão na no país. Greta foi liberada após confirmar a identidade junto às autoridades.

Em entrevista a Reuters na quarta após a detenção, Greta afirmou qye proteção do clima não é crime e informou que se encontraria com o diretor-executivo da AIE (Agência Internacional de Energia), Fatih Birol, no Fórum Econômico Mundial.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.