Durante a madrugada desta sexta-feira (20), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizou buscas por mais corpos das vítimas da chacina da família da cabeleireira Elizamar Silva . Segundo os agentes, no local que foi usado como cativeiro, em Planaltina , os policiais encontraram um "cheiro forte" em alguns pontos do terreno.

Na quinta (19), o corpo de Marcos Antônio Lopes de Oliveira, de 54 anos, sogro da cabelereira Elizamar Silva, de 39 anos - que foi apontado no início das investigações como suspeito da morte da cabeleireira e da esposa - foi encontrado no cativeiro. No local, os policiais encontraram vestígios de sangue pela casa e em uma sacola plástica. Tudo está sendo analisado pelo Instituto Médico Legal.

O corpo de Elizamar também já foi identificado, junto com os três filhos — Gabriel, de 7 anos, e Rafael e Rafaela, de 6 anos — eles foram encontrados carbonizados dentro no carro da cabeleireira na cidade de Cristalina, em Goiás.

A cabeleireira e mais nove pessoas desapareceram entre os dias 12 e 13 de janeiro de 2023. Sete corpos já foram encontrados, cinco deles foram identificados e outras cinco pessoas ainda estão desaparecidas, entre eles, o marido de Elizamar, Thiago Gabriel Belchior.

Nos últimos dias, a polícia encontrou dois corpos de mulheres em Unaí, Minas Gerais. Os agentes acreditam ser da da sogra de Elizamar, Renata Juliene Belchior, de 52 anos, e da cunhada da cabeleireira, Gabriela Belchior, de 24 anos. No entanto, ainda não houve uma confirmação.

Veja quem são os desaparecidos:

O marido de Elizamar, Thiago Gabriel Belchior, de 30 anos;

A sogra de Elizamar, Renata Juliene Belchior, de 52 anos;

A cunhada de Elizamar, Gabriela Belchior, de 24 anos;

A ex-mulher de Marcos Antônio, Cláudia Regina Marques de Oliveira;

A filha de Marcos e Regina, Ana Beatriz Marques de Oliveira.





Até o momento, três homens foram presos pelo crime: Horário Carlos Ferreira Barbosa, de 49 anos, Gideon Batista de Menezes, de 55 anos, e Fabrício Silva Canhedo, de 34 anos. Nesta quinta, a prisão temporária deles foi transformada em preventiva, segundo a polícia.





