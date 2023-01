Reprodução/TV Globo - 11.01.2023 Ricardo Cappelli, interventor federal na segurança pública do DF

Na manhã desta quarta-feira (11), o interventor de Segurança Pública no Distrito Federal , Ricardo Cappelli , esclareceu durante uma coletiva as medidas de segurança que deverão ser tomadas para conter possíveis tentativas futuras de atos golpistas na Esplanada dos Ministérios , em Brasília .

"Não há hipótese de se repetir o que aconteceu", afirmou Cappelli, sobre os atos de terrorismo que depredaram o Congresso, o Palácio do Planalto e o STF.

O interventor afirma que o efetivo policial da capital federal já está mobilizado para conter atos golpistas convocados por bolsonaristas previstos para está quarta (11). "A Esplanada já está sendo fechada para a circulação de veículos. Vai haver barreiras, revistas e bloqueios", disse o interventor.

Segundo Cappelli, pontos de revistas serão montados a partir da avenida José Sarney, até a altura da L2 Norte e L2 Sul. Ele afirma que não será permitida a entrada na área com objetos como materiais cortantes, fogos de artifício, produtos inflamáveis e etc.

"Nós estamos com todo efetivo da segurança pública do Distrito Federal mobilizado, em operação articulada, com o apoio da inteligência, da nossa inteligência, com o apoio de toda inteligência da Polícia Federal, e com a colaboração e presença de todo nosso efetivo de segurança aqui do Distrito Federal, da Força Nacional, comandada pelo secretário nacional de Segurança Pública, o coronel Tadeu Alencar. Então, todo efetivo está mobilizado", disse Cappelli.

Ricardo apontou que todas as leis serão cumpridas e que não serão admitidos novos atos contra a democracia brasileira.

"A democracia é plena e o direito a livre manifestação é permitido. Mas não se confunde com ataque ao patrimônio e à democracia. A lei será cumprida e eles serão tratados no rigor da lei", declarou.

O interventor federal ainda disse que todos os participantes dos atos golpistas de domingo (8) já foram identificados. Ele informou que entre os 1,5 mil detidos, mulheres com crianças pequenas e idosos com comorbidades foram liberados por uma "questão humanitária" . No entanto, essas pessoas continuarão sendo monitoradas.

"Então, todos são identificados. Caso algum, uma digital, ou essas pessoas sejam vistas em outro procedimento criminal, travestidos de manifestação, passeata, aí sim serão recolhidas e será dado o tratamento legal", disse.

De acordo com Ricardo, todas as forças de segurança estão comprometidas com a República e a democracia. Ele ainda reforçou que o governo está trabalhando para garantir a segurança dos servidores que atuam na Esplanada. "A mensagem é de tranquilidade, normalidade."

"Há uma tentativa de criar um ambiente de crise no Brasil. Mas não há crise", concluiu.

