Marcos Corrêa/PR - 24.04.20 Arquivo: Jair Bolsonaro durante pronunciamento como presidente

O ministro da Secretaria de Comunicação (Secom) Paulo Pimenta divulgou nesta quarta (11), em suas redes sociais, a informação de que o governo conseguiu derrubar o primeiro sigilo imposto na gestão Jair Bolsonaro (PL).

CAIU O PRIMEIRO SIGILO: Após revisão da CGU, por determinação de @LulaOficial , o primeiro sigilo de 100 anos determinado pelo governo anterior foi levantado. Trata-se de 565 registros de entrada na residência oficial e abrange o período de dezembro de 2021 a dezembro de 2022. — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) January 11, 2023

Pimenta afirma se tratar dos documentos de 565 registros com dados de pessoas que deram entrada na residência oficial do ex-presidente Jair Bolsonaro no período de dezembro de 2021 a dezembro de 2022.

