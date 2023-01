Reprodução Redes Sociais (09.02.2022) Manifestantes são retirados em 50 ônibus de QG do Exército em Brasília (09.01.2022)

O grupo com bolsonaristas extremistas saiu do QG do Exército em Brasília em um comboio com cerca 50 ônibus disponibilizados pela Secretaria de Transportes do Distrito Federal por volta das 9 da manhã desta segunda (9). Cerca de 1,2 mil extremistas foram levados a sede da Polícia Federal (PF) para procedimento de triagem.

Vídeo gravado por um dos manifestantes dos atos antidemocráticos mostra a fila de pessoas caminhando com mochlas, travesseiros e objetivos de acampamento. O homem que faz a filmagem chega a dizer em um momento. Vídeo abaixo:

"Não querem deixar a gente embarcar nos nossos ônibus. É nos ônibus deles".

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou que todos os manifestante fosse removidos dos acampamentos bolsonaristas instalados em áreas de sede das forças armadas de todo o país. Moraes determinou a “desocupação e dissolução total”, em até 24 horas, sob pena de prisão dos participantes sejam presos, em flagrante, por diversos crimes como depredação do patrimônio público até a realização de atos terroristas.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.