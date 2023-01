Reprodução Alckmin assume Ministério da Indústria e do Comércio (04.01.2022)

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) assumiu nesta quarta-feira (04) o Ministério da Indústria e do Comércio . Alckmin acumulará as duas funções de vice e ministro do governo Lula.

Em seu discurso, o novo ministro disse que o fortalecimento da indústria deve caminhar junto à políticas sociais e de proteção ao meio ambiente.

"O novo MDIC séra orientado à economia criativa, social, inclusiva e sustentável. A inclusão se dará em três sentidos; social, econômico e político. Trabalharemos incansávelmente ao lado dos demais colegas da Esplanada, para criar mais empregos de qualidade, com carteira assinada e todas as garantias que o trabalhador deve ter", disse Alckmin.

O Ministério da Indústria e do Comércio foi recriado pelo novo governo Lula. A estrutura do ministério estava, dutante as gestões anteriores, no antigo Ministério da Economia, hoje comparado ao Ministério da Fazenda.



