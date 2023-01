Reprodução/TV Brasil Caneta idêntica à de Lula na posse é vendida por mais de R$ 7 mil

Canetas parecidas com a usada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na cerimônia de posse foram encontrados à venda na internet por preços a partir de R$ 7,7 mil.



Durante a posse, no Senado, Lula contou ter sido presenteado com o objeto quando concorreu pela primeira vez à presidência da República, ainda em 1989. Trata-se de uma esferográfica branca, com quatro anéis na altura do clipe, outros três perto da ponta e uma assinatura no corpo.

O modelo usado tem as mesmas características de uma Montblanc Writers Collection F. Scott Fitzgerald. Mas a empresa alemã lançou este modelo apenas em 2002.

O fato não passou despercebido nas redes sociais, onde usuários questionaram a autenticidade da caneta ou uma inconsistência nas datas.

A Montblanc Writers Collection F. Scott Fitzgerald foi comercializada em dois modelos: tinteiro e esferográfica. Este segundo seria o que Lula recebeu de presente do piauisense Fernando Menezes, de 68 anos.

"A caneta é projetada após a elegância glamorosa dos anos vinte. Os anéis da tampa e o clipe são de prata esterlina 925 com pena de ouro de 18 quilates e gravação em estilo art déco", diz a descrição do objeto, no site da Montblanc.

O modelo é encontrado à venda em sites nacionais e internacionais que vendem produtos de segunda mão. Mas o comprador precisa ter cuidado. A empresa alerta em sua página oficial: "CUIDADO, existem milhares de falsificações quase idênticas circulando, todas com o mesmo número de série".

*Com informações da *Agência O Globo*

