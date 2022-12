José Cruz/Agência Brasil - 08/07/2016 CNHs vencidas em 2022 têm prazo limite para renovação

A Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) espera cerca de 5 milhões de veículos em circulação nas principais rodovias do Estado neste fim de ano.

Entre hoje (25) e 2 de janeiro de 2023, o tráfego de veículos será intenso e em algumas rodovias é possível aproveitar melhores horários para viajar com maior tranquilidade.

A Operação Chuvas de Verão, realizada pela Defesa Civil, tem feito ações para alertar os motoristas sobre os cuidados ao dirigir durante o período de chuvas.

O Sistema Anchieta-Imigrantes tem previsão de receber até 4,8 milhões de veículos durante a Operação Verão 2023. Evite os horários de pico nesta segunda-feira (26) das 8h até 20h. No domingo (1º janeiro) evite os horários das 9h até 4h59 de segunda-feira (2 de janeiro).

Na rodovia Presidente Dutra que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, a previsão é de que mais de 273 mil veículos transitem durante o feriado. Evite os horários de pico na segunda e terça-feira das 9h às 21h.

Rodovia Régis Bittencourt , na ligação de São Paulo a Curitiba a previsão é de cerca de 40 mil de veículos transitando por dia em cada desse fim de ano.

Na rodovia Fernão Dias , que liga São Paulo a Minas Gerais, a previsão e de 3,1 milhões de veículos devem passar até a virada do ano. Evite sair hoje entre 16h às 21h Na rodovia Anhanguera e Bandeirantes, a previsão é de 740 mil veículos somente neste domingo de Natal.

Operação Caminhão

A Operação Caminhão acontece nos próximos domingos seguintes 25 de dezembro e 1 de janeiro). Caminhões que seguem à Capital paulista pela Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) devem utilizar a Via Anhanguera (SP-330) no trecho do km 48 ao km 23, entre Jundiaí e São Paulo; acessar a rodovia pela saída 48 da Bandeirantes;

