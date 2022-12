Reprodução Redes Sociais Advogada é encontrada após desaparecer em Salvador

A advogada Luciana Ramiro Pires de Oliveira, 35 anos, foi encontrada no final da tarde deste sábado (24) em Arembepe a 50 km de Salvador e está hospitalizada. A jovem passou três dias desaparecida.

Luciana não foi mais vista desde a última quarta-feira (21), após sair de casa, em Salvador. Ela foi encontrada em Camaçari, cidade da região metropolitana.

O irmão de Luciana, o percussionista Marcus Musk, disse que a jovem foi hospitaliza e que em breve divulgará mais informações sobre o estado de saúde sua irmã.

