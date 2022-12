Polícia Civil - Divulgação 25.12.2022 Arsenal é encontrado com acusado de montar explosivos em Brasília

A polícia civil informou que, após montar o artefato explosivo, o suspeito preso teria levado a 'bomba' para uma outra pessoa, que já foi identificada pelos policiais . Essa pessoa era responsável por levar o explosivo até a região do Aeroporto JK.

Segundo a polícia, os criminosos pretendiam explodir um poste de rede elétrica e prejudicar a distribuição de energia de Brasíli a. Porém, os planos mudaram de última hora e então, resolveram colocar a bomba em uma caixa em caminhão carregado com querosene de aviação.

O suspeito foi preso junto a um arsenal com das espingardas, um fuzil, dois revólveres, três pistolas, centenas de munições e uniformes camuflados. Foram encontradas outras cinco emulsões explosivas.

O futuro ministro da Segurança Pública Flávio Dino disse que o material detonado era "emulsão de pedreira", explosivo que costuma usado por mineradoras em escavações.

O homem tinha registro como Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), mas o documento estava irregular. Ele foi autuado por posse e porte ilegal de armas, munições e explosivos e também responderá por crime contra o estado democrático de direito.

