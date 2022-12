Reprodução: redes sociais - 24/12/2022 Papa Francisco durante a Missa do Galo

O papa Francisco celebrou a Missa do Galo no Vaticano neste sábado (24), véspera de Natal . Ele fez um apelo às vítimas "da guerra, da pobreza e da injustiça".

"Homens e mulheres em nosso mundo, em sua fome de riqueza e poder, consomem até mesmo seus vizinhos, seus irmãos e suas irmãs", declarou o pontífice. E acrescentou: "Quantas guerras vimos! E em quantos lugares, mesmo hoje, a dignidade humana e a liberdade são tratadas com desdém".

O papa não citou diretamente a guerra na Ucrânia , apesar de já ter criticado a invasão da Rússia anteriormente. Neste sábado, ele afirmou que pensa principalmente nas crianças.

"Como sempre, as principais vítimas dessa ganância humana são os fracos e os vulneráveis. Penso sobretudo nas crianças devoradas pela guerra, pela pobreza e pela injustiça", disse o papa.

Os bombardeios russos em territórios ucranianos começaram há exatos 10 meses, no dia 24 de fevereiro.

Cerca de 7.000 pessoas assistiram à missa na Basílica de São Pedro. Do lado de fora, 4.000 pessoas que acompanharam a cerimônia na Praça de São Pedro.

Esta foi a décima Missa do Galo celebrada por Francisco. Ele se tornou chefe da Igreja Católica, em 2013, aos 77 anos. O pontífice chegou à cerimônia deste sábado em cadeira de rodas devido a dores crônicas no joelho.

