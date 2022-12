Divulgação/PMPG 19.12.2022 Imagem ilustrativa Litoral Sul de SP

Os turistas que aproveitam o feriado no litoral de São Paulo devem ficar atentos à qualidade da água em algumas praias paulistas . A água do mar em 15 praias estão impróprias para banho neste fim de semana do Natal.

A praia é considerada imprópria para banho pelos técnicos da Cetesb quando a água do mar apresenta uma concetração de mais de 100 colônias de bactérias para cada 100 ml.

Leia também Ônibus cai em ribanceira na Espanha e deixa ao menos 4 mortos

A lista está inclusa no relatório de monitoramento divulgado pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) na sexta-feira (23); Veja quais praias estão impróprias para banho:

Ubatuba: Rio Itamambuca e Itaguá (Av. Leovigildo)



Ilhabela: Armação e Itaquanduba

Guarujá: Perequê e Enseada (Rua Chile)

Santos: Ponta da Praia, Aparecida, Embaré, Boqueirão, Gonzaga, José Menino (Rua Olavo Bilac), José Menino (Rua Frederico Ozanan)

São Vicente: Gonzaguinha

Mongaguá: Central

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.