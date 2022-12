Reprodução Redes Sociais Homem é agredido por PMs em Osasco

Um morador de Osasco gravou e divulgou na internet, nesta sexta-feira (23), a agressão feita por dois agentes da Polícia Militar a um homem negro , que seguia de motocicleta.

Dizem que ela existe pra proteger pic.twitter.com/hM0ePfzcuG — William De Lucca (@delucca) December 22, 2022

O vídeo mostra o homem ser abordao pela viatura e em seguida descer da motocicleta. Durante toda a abordagem, ele se manteve com as mãos para o alto ou para trás, sem manifestou reação suspeita ou agressiva contra os agentes.

Covardemente um dos PMs, aparentemente muito nervoso, desfere uma rasteira na vítima e depois acerta uma cotovelada e um soco no rosto do rapaz.

