Reprodução Curdos entram em confronto com a polícia em Paris

A polícia francesa entrou em confronto com manifestantes curdos nessa sexta-feira (23) em Paris, três horas depois de um homem, de nacionalidade francesa, matar três pessoas a tiros próximo a um centro cultural curdo .

Os manifestantes 'furaram' um cordão policial que protegia o ministro do Interior francês, Gérald Darmanin . O ministros foi até o local para dar informações sobre investigação do atentado que está em curso à imprensa.

PARIS: Des violences éclatent sur les lieux de la fusillade, qui a fait 3 morts, lors d'une manifestation de la communauté kurde. Les policiers sont pris pour cible après l'allocution de Gérald Darmanin et répliquent en utilisant des grenades lacrymogènes. pic.twitter.com/GJMA9j6Q3E — Infos Françaises (@InfosFrancaises) December 23, 2022

As forças de segurança usaram gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes,mas eles revidaram lançando projéteis contra os policiais além de colocarem fogo em lixeiras e montarem barricadas na rua.

Pelo menos 3 pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas após um tiroteio no centro cultural curdo Ahmet-Kaya, em Paris, nesta sexta-feira (23). Um homem de 69 anos foi preso. Ainda não se sabe o que motivou o crime.

Vários tiros foram disparados na rua d'Enghien, conhecida por pequenas cafés e lojas no centro da capital francesa. Uma investigação sobre assassinato, homicídio culposo e violência foi aberta, informou a promotoria de Paris.

