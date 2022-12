Devolver para o rio o que é dele por natureza: a vida. É com esse objetivo que a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) avança com a ação “Novo Rio Pinheiros”, que visa despoluir o manancial, proporcionando saneamento para as comunidades de ocupação habitacional informal próximas aos seus córregos afluentes.

Até o momento, foram mais de 650 mil unidades domiciliares conectadas à nova rede de esgoto. Dessa forma, a Sabesp fomenta esperança para a população, que passa a contar com moradias mais dignas - com condições de saúde mais adequadas - além de consciência de coletividade, como relatado pela moradora de Americanópolis, Irene Angelo da Silva.

DIVULGAÇÃO / SABESP Moradora de Americanópolis, Irene Angelo da Silva não sofre mais com a falta de saneamento

“Eu tinha vergonha de trazer a minha família para cá, por causa dos córregos e do mau cheiro. Ratos, baratas... Tinham bastante, até no meu quintal entravam, dentro de casa. Agora, graças a Deus, depois dos tubos e de cimentarem, está tudo direitinho. Estou no paraíso!”

E tudo isso só foi possível a partir do serviço de saneamento básico executado pela Sabesp, fator crucial para a despoluição do manancial. As novas instalações realizadas têm como razão beneficiar mais de 3 milhões de pessoas que antes não tinham um serviço de coleta adequado, como Irene, que muitas vezes acabou despejando o seu esgoto no rio.

Com o avanço dos trabalhos, talvez o retorno percebido mais rapidamente seja o de saúde e a melhora na saúde da população beneficiada. As crianças, em especial, passaram a ficar menos expostas a espaços contaminados pela falta de saneamento. Para se ter noção, a cada R$1 gasto em saneamento básico, o Estado de São Paulo economiza R$4 na saúde - a médio e longo prazo.

Ganha também a cidade como um todo, com projetos em parceria voltados para o desassoreamento do rio Pinheiros e a revitalização do seu entorno, tendo o intuito de estimular o uso das margens do “novo rio” através de uma ciclovia e parque.

“No começo era difícil. Muito mau cheiro, aquela água pastosa, densa. Muito lixo no Rio Pinheiros, o que dava desgosto de pedalar por aqui. Acompanhando o jornal, fiquei sabendo sobre a limpeza que a Sabesp estava fazendo. Eu li que tem pedaços [do rio] que já tem peixes de novo, tem oxigênio. Hoje eu já tive uma impressão bem diferente daqui! E me impressionou muito essa água correndo aí. Se o rio flui, isso é música!”, contou o músico e ciclista Eduardo Seincman.



Como ajudar

Em sua comunicação oficial, a Sabesp explica que o “Novo Rio Pinheiros” é uma união de esforços entre as esferas público-privado e a população. A companhia reforça que são as melhores práticas ambientais diárias - como o descarte correto do lixo - que vão ajudar a manter o rio vivo novamente.

Iniciado em 2019, o Novo Rio Pinheiros é um programa do Governo do Estado de São Paulo sob a coordenação da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente e tem a Sabesp como executora das ações de expansão de saneamento básico. O Programa conta ainda com outras empresas e órgãos estaduais como parceiros, além da Prefeitura Municipal de São Paulo.