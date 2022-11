Reprodução / CNN Brasil - 09.11.2022 Lula e Lira se encontram pela primeira vez após a vitória do petista nas eleições 2022

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) , disse nesta segunda-feira (21) que é importante manter o poder do Congresso com as chamadas 'emendas de relator', que sustentam a base legal do conhecido 'Orçamento Secreto' .

Lira disse que é 'errado retroceder' a essa 'prerrogativa' do Legislativo, que prevê para ano que vem a distribuição de R$ 19 bilhões do Orçamento da União.

Criado no governo de Jair Bolsonaro, as emendas do relator permitem que os parlamentares distribuam recursos para as esferas estaduais e municipais.

Na maioria dos casos, esse dinheiro é enviado sem constar a identificação de quais órgãos ou representantes políticos receberam a quantia ou informações técnicas que permitem a população ter controle sobre os gasto e investimentos públicos.

A liberação das emendas acontecem através de acordos entre políticos em esferas estaduais e municipais, que em troca oferece apoio aos congressistas federais.

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou durante a campanha que caso eleito predende acabar com orçamento secreto. Mas, para Lira o instrumento agiliza a distribuição de recursos da União para os estados e municípios aos quais os deputados representam e seria como tratar os recursos públicos de forma 'municipalista'.

