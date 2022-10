REPRODUÇÃO - INSTAGRAM Antes do crime, o artista de apenas 32 anos havia gravado um vídeo na rede social comemorando que estava completando três semanas sem tomar nada alcoólico

Na manhã deste sábado (22), o cantor de forró piauiense José Lucas, conhecido artisticamente como “Seu Zé”, foi baleado e morto em um ponto comercial do Bairro Girilandia, em Morada Nova, Ceará.

Antes do crime, o artista de apenas 32 anos havia gravado um vídeo na rede social comemorando que estava completando três semanas sem tomar nada alcoólico e que “seu tratamento estava fazendo muito bem com resultados maravilhosos”.

Equipes da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social e Perícia Forense (Pefoce) fizeram as primeiras perícias, e a Polícia Civil faz buscas na região para tentar capturar os suspeitos. Até o momento, ninguém foi preso.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou em nota que os detalhes do crime serão repassados em "momento oportuno para não atrapalhar os trabalhos policiais".

Quem foi o artista “Seu Zé”

Natural do Piauí, "Seu Zé", estava residindo no Ceará desde 2012, quando assumiu o vocal do Forró de Ouro, em Fortaleza. Após dois anos, entrou para a banda Canários do Reino, tendo permanecido por quase três anos.

No grupo Pisada Forrozeira o artista nordestino também teve passagens, após um hiato longe dos palcos. Além disso o amigo e empresário Marquinho Dbass chegou a oferecer uma parceria com o artista, o qual o artista considerou especial devido a amizade entre os dois músicos.

Sua última carreira foi solo com um CD promocional que lançado no início de outubro.