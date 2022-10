Reprodução/O Globo - 27.05.2022 Policiais seguraram a tampa do porta-malas da viatura com Genivaldo de Jesus Santos dentro





Os três policiais rodoviários federais envolvidos na morte de Genivaldo Santos , de 38 anos, se foram presos pela Polícia Federal nesta sexta-feira (14). O caso aconteceu no dia 25 de maior deste ano.

Kleber Nascimento Freitas, Paulo Rodolpho Lima Nascimento e William de Barros Noia estão detidos no Presídio Militar de Sergipe, localizado em Aracaju. Eles se apresentraam voluntariamente na sede da PF.

Na última quinta-feira, a Justiça Federal de Sergipe acatou a denúncia do MPF (Ministério Público Federal), que enquadrou os oficiais nos crimes de crimes de abuso de autoridade, tortura e homicídio qualificado.

A Justiça decretou a prisão preventiva dos policiais e eles passaram pelo exame de corpo de delito no IML e realizaram a audiência de custódia. Os homens foram encaminhados para o presídio após esses processos.





Relembre o caso

No dia 25 de maio, Genivaldo foi detido, agredido e fechado no porta-malas da viatura da PRF (Polícia Rodoviária Federal) com uma bomba de gás lacrimogêneo . Ele morreu antes de chegar ao hospital. Ele deixou mulher e um filho e oito anos.

Familiares do homem descreveram que ele atendeu aos pedidos dos policiais. Em dado momento, ele levantou a camisa e falou que levava remédios no bolso, para indicar que tinha problemas mentais.

Os agentes da PF amarraram os pés do homem e, em seguida, Genivaldo foi colocado dentro do porta-malas do veículo da PRF. O sobrinho da vítima, Wallyson de Jesus, relatou que na sequência os policiais jogaram uma "bomba de gás", como definiu o jovem, dentro do carro.

O laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou que a vítima sofreu asfixia mecânica e insuficiência respiratória aguda. O caso aconteceu na BR-101, no município de Umbaúba.

