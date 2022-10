Reprodução Redes Sociais Helicóptero cai na zona sul de São Paulo - 19.10.2022

Um helicóptero com duas pessoas caiu na região do Campo Belo, zona sul de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (19). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os dois ocupantes foram encaminhados ao Hospital das Clínicas. Não há informações sobre a causa do acidente.

A aeronave caiu no interior do Parque da Rocinha localizado avenida Túlio Teodoro, nas proximidades da avenida Roberto Marinho.



De acordo com os Bombeiros, o piloto da aeronave, um homem de 41 anos, foi atendido pelo helicóptero Águia e levado ao Hospital das Clínicas (HC) com traumatismo craniano.

A segunda vítima, um homem de 37 anos, teve fraturas nos membros inferiores e superiore e foi levado pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao Hospital das Clínicas.



Nove viaturas os Bombeiros participaram do atendimento. O acidente causou pequenos focos de incêndio, todos controlados pelas pessoas que estavam no local no momento da queda.

Ao iG, os Bombeiros disseram que não há informação sobre o estado de consciência das pessoas envolvidas no acidente.

A Polícia Militar ainda não divulgou informações sobre as causas da queda, que aconteceu próximo ao aeroporto de Congonhas, uma zona urbana com diversos prédios comerciais e residenciais no entorno.

10h53 Queda de helicóptero, Queda de Túlio de Campos, 6 – Campo Belo, 9 vtrs, sem mais detalhes, aguardo mais inf. #193R . — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) October 19, 2022

Matéria em atualização*



