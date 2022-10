Reprodução/Band - 16.10.2022 Lula e Bolsonaro durante o debate da Band

Divulgada nesta quarta-feira (19), a nova edição da pesquisa Genial/Quaest revela uma pequena queda na rejeição do presidente Jair Bolsonaro (PL) em relação ao início da campanha.

Anteriormente com índice de 55% de rejeição no primeiro levantamento à época (setembro), Bolsonaro apresenta 46% na pesquisa atual, apresentando uma melhora na sua imagem junto ao eleitorado que afirma ' não votar de jeito nenhum no candidato à reeleição'. Bolsonaro atinge nessa reta final de campanha, o menor nível de rejeição eleitoral na Quaest desde então.

O resultado coloca o atual presidente tecnicamente empatado com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no índice de rejeição, que atualmente figura a casa dos 43% do eleitorado que dizem 'não votar' em Lula 'de jeito nenhum'. Lula por sua vez se manteve estável entre eleitores que o rejeitam.

A Quaest entrevistou 2.000 eleitores de 16 anos ou mais presencialmente no período de 16 a 18 de outubro. A margem de erro é estimada em dois pontos percentuais para mais ou menos. A pesquisa está registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-04387/2022. O nível de confiança da pesquisa é de 95%.

