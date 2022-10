Reprodução: commons - 08/04/2022 João Doria anuncia desfiliação do PSDB

Na manhã desta quarta-feira (19), o ex-governador de São Paulo, João Doria , anunciou via Twitter a sua desfiliação do PSDB . Na publicação, o empresário afirmou que "encerra essa etapa com cabeça erguida" .

"Anuncio minha desfiliação do PSDB após 22 anos no partido" , inicia o ex-governador paulista. Citando lideranças históricas do PSDB como Franco Montoro, José Serra, Mário Covas e Fernando Henrique Cardoso, Doria diz que buscou cumprir “uma missão política e partidária pautada na excelência da gestão pública, num estado menor e em favor de uma sociedade mais justa e menos desigual” .

Anuncio minha desfiliação do PSDB após 22 anos no partido. Inspirado na social democracia e em nomes como Franco Montoro, Mário Covas, José Serra e FHC, cumpri minha missão política partidária pautado na excelência da gestão pública e em uma sociedade mais justa e menos desigual. — João Doria (@jdoriajr) October 19, 2022

"Com minha missão cumprida, deixo meu agradecimento e o firme desejo de que o PSDB tenha um olhar atento ao seu grandioso passado em busca de inspiração para o futuro. E sempre em defesa da democracia, da liberdade e do progresso social do Brasil", conclui.

Crise no partido



Doria anuncia sua desfiliação do PSDB após o partido sofrer a maior derrota eleitoral desde a sua fundação, em 1988: além de não lançar nenhum candidato à Presidência da República, a legenda não conseguiu chegar ao segundo turno na disputa pelo governo de São Paulo, estado que governava desde a vitória de Covas em 1994.

Em abril deste ano, Doria deixou o governo de São Paulo com o objetivo de se candidatar à Presidência e ser o representante da terceira via. Entretanto, apesar de ter vencido internamente no PSDB para se lançar presidenciável, ele não conseguiu viabilizar sua campanha a nível federal e desistiu da candidatura.

