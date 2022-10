Ivonete Dainese Bolsonaro e Lula

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está à frente no segundo turno, com 52,8% das intenções de votos válidos. O presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 47,2%. Os dados são da pesquisa Quaest, divulgada nesta quarta-feira (19). A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos.

Votos válidos são calculados com exclusão de brancos, nulos e indecisos. Em comparação com a pesquisa da última semana, Lula oscilou um ponto para baixo e Bolsonaro variou um ponto para cima, mas dentro da margem de erro. Confira:

Em relação aos votos totais, Lula tem 47% e Bolsonaro, 42%. Branco/nulo/não vai votar somaram 6%. Não sabe somou 5%.

O cenário estimulado é quando os eleitores recebem uma lista com os nomes dos candidatos. Na sondagem da semana passada, o petista tinha 49% e o presidente obteve 41%.



Metodologia

A pesquisa entrevistou 2 mil pessoas entre os dias 16 e 18 de outubro. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE sob o número BR-04387/2022.

