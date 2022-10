Reprodução: globonews - 30/09/2022 Celso Daniel, ex-prefeito de Santo André

A ministra Maria Claudia Bucchianeri, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ordenou a retirada de um programa da "Jovem Pan News" além de outros conteúdo em redes sociais que sem provas relacionam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao assassinato do então prefeito de Santo André, Celso Daniel.

No programa, a senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP), que foi vice na chapa de Simone Tebet (MDB), disse que acredita no envolvimento do petista com o crime.

"O tema não é novo nesta Corte. Isso porque o referido conteúdo já foi tido por este Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como desinformativo, além de violador da imagem do candidato da coligação requerente", escreveu Maria Claudia.

Em julho, o ministro Alexandre de Moraes decidiu de forma semelhante proibindo deputados e canais bolsonaristas de publicarem material que associa o PT à morte do ex-prefeito assassinado.

Na conclusão do caso, sete pessoas foram acusadas pelo assassinato de Celso Daniel, que ocorreu em 2002 e a Justiça deu o caso como encerrado. A Justiça condenou Sérgio Gomes da Silva, o Sombra, pela participação em um esquema criminoso de cobrança de propina de empresas de transportes contratadas pela prefeitura de Santo André, durante a gestão do então prefeito. Celso Daniel foi assassinado a tiros em janeiro de 2002. A informação consta no site do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ).

