Reproducao: Facebook Elena Landau levou em conta ainda a questão ambiental na hora de decidir o voto

A economista Elena Landau , responsável pelo programa econômico da candidata Simone Tebet (MDB) declarou voto no ex-presidente Lula (PT) no segundo turno das eleições presidenciais. Ela afirmou que Lula é a "opção que temos no momento" contra o presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Meu voto é contra a reeleição de Bolsonaro. Após ver o Congresso Nacional que foi eleito no domingo, é preciso dar um freio a Bolsonaro. É um congresso conservador e de direita. Com Bolsonaro, essa combinação não é saudável", disse.

Elena levou em conta ainda a questão ambiental na hora de decidir o voto. Segundo ela, o Brasil "não sobrevive a mais quatro anos de destruição ambiental". Ela acredita que o descaso do governo federal com o meio ambiente também faz com que o Brasil seja mal visto no exterior, o que prejudica os investimentos.

"O Brasil não pode ser um pária no mundo, sem receber investimento. Com o risco de o mercado lá fora não colocar o país no radar", afirmou.

A economista defende que, no caso de uma vitória petista, Lula use a conciliação e faça alianças com outros partidos para alcançar um fim comum. Com um congresso ultraconservador, disse, o petista precisará de "muito apoio" para conseguir governar.

