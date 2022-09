Reprodução / TV Globo - 26.09.2022 Jovem invadiu local armado e atirou contra alunos

Um jovem entrou armado na Escola Municipal Eurides Sant’Anna, localizada na cidade de Barreiras, no interior da Bahia , e atirou contra os alunos na manhã desta segunda-feira (26). Uma estudante cadeirante morreu durante o ataque.

Segundo informações, o responsável invadiu a escola com uma arma de fogo e um facão. Na ocasião, ele foi baleado pela Polícia Militar , socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao hospital.

As autoridades ainda investigam a motivação do crime .

Ainda não se sabe a motivação do crime

De acordo com a TV Oeste , o atirador era matriculado no colégio, mas não frequentava as aulas. Ele, segundo a emissora, vestia preto no momento do ataque e forçou a entrada na escola.



A aluna baleada foi identificada como Geane da Silva Brito, de 20 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu.

O iG entrou em contato com a prefeitura da cidade para mais informações, mas ainda não obteve retorno.

*Em atualização



