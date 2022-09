FreePik Evento proporcionará com atividades como a observação do céu noturno

O Observatório Didático de Astronomia Lionel José Andriatto, do Departamento de Física da Faculdade de Ciências da Unesp (Universidade Estadual Paulista) de Bauru, no interior de São Paulo, irá promover a Semana de Imersão Total em Astronomia (SeITA), do dia 10 a 14 de outubro. O curso tem como objetivo popularizar a astronomia e torná-la mais acessível.

Ao todo, serão cinco dias de palestras, além de outras atividades como a observação do céu noturno. As palestras serão ministradas pelo astrônomo Roberto Bockzo, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Usp (Universidade de São Paulo). Ele é colaborador do programa de TV ASTROLAB, exibido na TV Futura e na TV Unesp.

Segundo o site da SeITA, é possível participar do evento tanto presencial quanto remotamente. Uma terceira opção ainda é assistir às aulas gravadas, quando e quantas vezes quiser.

Qualquer pessoa que tenha interesse em astronomia pode se inscrever. A inscrição deve ser feita por meio deste link até a data de início do curso. É possível, no entanto, que as vagas se encerrem antes do dia 10, então o ideal é se inscrever o quanto antes.

