Agência Senado - 16.09.2022 O ministro Ciro Nogueira (Casa Civil)

O ministro da Casa Civil , Ciro Nogueira , afirmou nesta sexta-feira (23) que desistiu de tirar férias na próxima semana, a última antes do primeiro turno das eleições. Na quinta-feira, Nogueira havia anunciado que se afastaria do cargo para se dedicar à campanha do presidente Jair Bolsonaro no seu estado, o Piauí .

"Informamos que o ministro Ciro Nogueira interrompeu a tramitação do seu pedido de férias, devido a diversos compromissos inadiáveis na próxima semana", disse a assessoria do ministro, em nota.

De acordo com a nota, Nogueira irá apresentar um novo pedido de férias após as eleições. "Irei descansar após a reeleição do presidente Bolsonaro", afirmou o ministro, segundo sua assessoria.

Na quinta, Nogueira disse, em entrevista à CNN Brasil, que iria tirar "quatro ou cinco dias de férias".

"Como eu tenho direito a férias, vou tirar aqui quatro ou cinco dias de férias na próxima semana para me dedicar à eleição do presidente no meu Piauí", disse o ministro.

