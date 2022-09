Reprodução: Jovem Pan - 26.08.2022 Bolsonaro no Pânico (26.08.22)

Um grupo de candidatos a deputado estadual e federal do PL está escondendo o presidente Jair Bolsonaro ( PL ) na reta final da campanha. Esse tipo de problema já era esperado ocorrer no Nordeste, mas a situação se espalhou nas regiões Norte e Sudeste. A maior dor de cabeça tem ocorrido em Minas Gerais e São Paulo, gerando crise no partido no meio das eleições 2022 .



Segundo apurou a reportagem, antes do início da campanha, a direção nacional do Partido Liberal autorizou seus filiados a apoiarem qualquer candidato à Presidência e Governador. Porém, a sigla proibiu os diretórios estaduais de fazerem coligações com legendas de esquerda.

Com a popularidade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nos estados nordestinos, muitos postulantes a vaga na Câmara dos Deputados e Assembleias Legislativas avisaram que ficariam neutros ou apoiariam o petista, deixando Bolsonaro de lado.

No entanto, com a liderança do ex-presidente em Minas Gerais e São Paulo, o “esconde-esconde” do chefe do executivo federal se acentuou. O problema chegou aos ouvidos de Bolsonaro, que reclamou com a direção do PL e pediu providências o mais rápido possível.

Só que os líderes do Partido Liberal avisaram que é impossível qualquer cobrança em torno dos candidatos no meio da campanha, mas informou que pelo menos os filiados se mantenham neutros nos estados paulista e mineiro para evitar o fortalecimento de Lula.

Foto: Naian Lucas Lopes/Portal IG Santinho espalhado no interior de São Paulo de dois candidatos do PL. Não há o nome do Bolsonaro

Grupo de candidatos do PL e seus motivos para esconderem Bolsonaro



Uma ala que tem escondido o presidente da República está tentando passar a imagem de neutralidade e independência. Pesquisas internas em São Paulo identificaram que os eleitores paulistas estão mais propensos a apoiarem nomes que não estejam ligados a nenhum lado.

Já a outra parte não quer se associar a Bolsonaro por não ter ligação ideológica com ele. Há grande preocupação não apenas de perder eleitor, mas de ficar marcado como uma figura bolsonarista.

O PL escutou as reclamações de todos os lados, mas não quer ser duro contra ninguém. Há muito esforço para eleger o presidente, no entanto, a maior preocupação é formar uma bancada numerosa para negociar com o futuro chefe do executivo federal, independentemente da sua ideologia.

