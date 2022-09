Reprodução/TV Tem - 23.09.2022 Rodrigo Garcia falou que é independente

Nesta sexta-feira (23), o governador de São Paulo Rodrigo Garcia (PSDB) criticou a fala do candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o interior paulista. Em entrevista para a TV Tem, afiliada da Globo , o candidato ao governo reafirmou que é independente, mas que apoia a candidatura de Simone Tebet (MDB) para presidente nas eleições 2022 .



“Eu quero lamentar o que disse ontem e presidente Lula na entrevista com o apresentador Ratinho, falando que o interior de São Paulo gosta de intolerância, gosta de ser um interior preconceituoso. Eu não concordo com o Lula nisso. O interior de São Paulo ajuda o Brasil a ser um grande país e ajuda a São Paulo ser o melhor estado desse país”, comentou.

“Então lamento, viu, presidente Lula, você que já sofreu tanto preconceito na sua vida, tenha preconceito com o interior de nosso estado. O interior de São Paulo é respeitoso e responsável por grandes riquezas que o Brasil produz hoje”, completou.

Rodrigo se referiu a fala de Lula no Programa do Ratinho sobre o interior paulista. “[Bolsonaro é] um pouco ignorante, aquele jeitão bruto dele, jeitão de capiau, do interior de São Paulo, bem ignorante mesmo. Tem gente que acha que é bonito ser ignorante, mas não é. O bonito é ser educado, um cara refinado, como eu”, disse o ex-presidente.

Rodrigo Garcia apoia Simone Tebet

Durante a sabatina, Rodrigo declarou ser um candidato independente e que conversará com qualquer presidente eleito. No meio da entrevista, ele assumiu que apoia Simone Tebet ao cargo de presidente da República.

“Eu sou o único candidato a governador independente aqui em São Paulo. Meu único padrinho é a minha história de vida e os quarenta e seis milhões de habitantes. Eu não sou candidato a governador para defender partido, para defender coligação, muito menos para defender candidato palanque, candidato presidente da república. Portanto, sendo eleito governador, e eu tenho muita confiança e fé em Deus que isso vai acontecer, eu vou de dialogar com quem quer que seja o eleito escolhido candidato presidente da república no primeiro turno”, relatou.

“Apoio a Simone Tebet, a senadora aqui do nosso vizinho Mato Grosso do Sul. Espero passar para o segundo turno e avaliar o que nós faremos no segundo turno. Aliás, falando em eleição presidencial”, concluiu.

