Divulgação Diamante Cullinan I: Pedra preciosa foi extraída em 1905 da África do Sul

Após a morte da Rainha do Reino unido, a população da África do Sul expressa cada vez mais a insatisfação com o fato de que os britânicos levaram o maior diamante de lapidação já encontrado, o Great Star of Africa (Grande Estrela da África, na tradução) ou Cullinan I. Mais de 6.000 pessoas assinaram uma petição pedindo para que a pedra preciosa seja devolvida.

Extraído em 1905, a gema é a maior já descoberta na história. Pesa cerca de 3.106 quilates em sua forma natural e foi cortado em nove pedras grandes e 96 pedaços menores.

Segundo a família real britânica , o diamante Cullinan foi apresentado ao rei Eduardo VII (o monarca britânico à época) em 1907, dois anos após sua descoberta em uma mina particular na África do Sul , antiga província do Transvaal.

A morte da Rainha abriu uma discussão sobre o colonialismo e como ele se relaciona com o legado deixado por ela. A mídia sul-africana vem debatendo a propriedade da gema, juntamente com demandas de pagamento de reparações.

“O Cullinan Diamond deve ser devolvido à África do Sul com efeito imediato. Os minerais de nosso país e de outros países continuam a beneficiar a Grã-Bretanha às custas de nosso povo”, disse o ativista Thanduxolo Sabelo à mídia local.