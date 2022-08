Reprodução/redes sociais Vídeo de peixa nadando sem um pedaço do corpo viraliza em rede social

Um vídeo de um peixe nadando sem um pedaço do corpo viralizou nas redes sociais. Nas imagens, o animal aparece sem cerca de 25% do corpo, com uma marca que sinaliza que ele teria sido mordido.

A publicação foi feita, inicialmente, por usuário na rede social Reddit. O vídeo tem 11 segundos e deixou os internautas horrorizados e intrigados pelo fato do peixe estar vivo mesmo com o ferimento digantesco.

Peixe nada sem um pedaço do corpo e vídeo viraliza nas redes sociais. #PortaliG pic.twitter.com/rAkxouGTOq — Portal iG (@iG) August 30, 2022

O post fez os usuários levantarem uma série de rumores sobre a situação do animal. Um deles cehegou a publicar que o animal estaria "provavelmente com os órgãos intactos", enquanto outros questionaram a quantidade de dor que ele consegue suportar enquanto nada.

Um internauta que alegou ser cientista e ter conhecimento na área da biologia marinha afirmou que o peixe pudesse estar sofrendo menos do que parece.

"Uma massa simétrica de tecido adiposo e muscular que não controla nenhum movimento real e é minimamente vascularizada existe no plano ventral, dando um amortecedor para que as mordidas ventrais não sejam fatais", escreveu o usuário.

