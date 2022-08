Reprodução/Instagram Fernando Haddad (PT) conta com um plano de governo de 187 páginas

O líder nas pesquisas para governador de São Paulo, Fernando Haddad (PT), é o candidato com o maior plano de governo e com objetivos mais concretos em comparação com seus dois principais concorrentes, Rodrigo Garcia (PSDB) e Tarcísio de Freitas (Republicanos). Enquanto Haddad conta com um plano de governo de 187 páginas, Garcia elaborou um programa de 46 páginas, e Freitas, um documento de 43.

Uma das principais diferenças entre os programas dos três candidatos mais bem posicionados nas pesquisas é a questão das câmeras de vídeo em fardas de policiais, as chamadas "bodycams". Enquanto Haddad afirma que vai ampliar o uso de câmeras para todo o efetivo da polícia (hoje, cerca de 8 mil policiais usam as câmeras), Tarcísio de Freitas dedica a essa questão apenas uma frase, com a promessa de "rever a política". Já Rodrigo Garcia não explicita no documento o que pretende fazer com as "bodycams", embora cite o termo duas vezes no texto do programa. Durante a campanha, o tucano tem dito que deverá estender o uso do equipamento para 20 mil policiais até o fim de um eventual segundo mandato.

É importante ressaltar que, para além das câmeras nos uniformes dos policiais, falta aos três planos de governo metas claras para a redução de crimes que têm aumentado no estado, como furtos, roubos e estupros. Em outras áreas, como educação, saúde, segurança alimentar, mobilidade, infraestrutura e políticas voltadas a mulheres, negros e à população LGBTQIA+, muitas das propostas também carecem de metas concretas.

Na área da saúde, por exemplo, Haddad fala em "reduzir filas e o tempo de espera para consultas, exames, cirurgias e procedimentos especializados", sem dar detalhes. Garcia se comprometeu a aumentar a rede de Ambulatórios Médicos de Especialidades (os AMES), mas não cita números. Freitas, por sua vez, se limitou a "avaliar a capacidade instalada" de hospitais públicos para "definir a necessidade de abertura de novos leitos".

Veja abaixo as principais promessas e metas dos candidatos ao governo de São Paulo:

Educação



Fernando Haddad:

- Criar 200 mil vagas de Ensino Médio profissional e técnico na rede pública estadual

- Universalizar acesso à internet de alta velocidade nas escolas públicas



Rodrigo Garcia:

- Instituir ensino em tempo integral para todas as escolas do Ensino Médio e "ampliação", sem dar detalhes

- Oferecer ensino técnico a todos os estudantes do Ensino Médio



Tarcísio de Freitas:

- Criar uma política junto às prefeituras para atender demanda de creches para crianças de até três anos

- Ampliar a oferta de educação integral nos ensinos Fundamental e Médio, sem dar detalhes

Segurança pública



Fernando Haddad:

- Diminuir a letalidade policial, sem citar números

- Melhorar condições salariais e aumentar efetivo das polícias, sem citar números



Rodrigo Garcia:

- Aprimorar o "cálculo da bonificação por resultado" dos policiais, sem dar detalhes

- Construir novos presídios e aumentar vagas no sistema prisional, sem dar detalhes



Tarcísio de Freitas:

- Aumentar efetivo das polícias, dar apoio jurídico à ação policial e revisar plano de carreira, sem citar números ou dar detalhes

Políticas voltadas às mulheres



Fernando Haddad:

- Reservar metade das vagas do primeiro escalão do governo e dos cargos de direção das autarquias e empresas públicas a mulheres

- Criar uma Secretaria de Políticas para as Mulheres

- Distribuir absorventes íntimos a alunas da rede pública

- Ampliar o número de Delegacias de Defesa da Mulher, sem citar números



Rodrigo Garcia:

- Criar o Departamento de Proteção à Mulher, Criança e Grupos Vulneráveis para coordenar a atuação das Delegacias de Defesa da Mulher

- Prestar orientação jurídica, via Defensoria Pública, às vítimas que registrarem ocorrência nas Delegacias de Defesa da Mulher

- Ampliar os Centros de Atendimento à Mulher, sem citar números



Tarcísio de Freitas:

- Criar programa de prevenção, monitoramento por tornozeleiras eletrônicas e repressão de condutas agressivas contra a mulher

- Ampliar o horário de atendimento das Delegacias da Mulher, sem dar detalhes

Mobilidade



Fernando Haddad:

- Ampliar o Metrô e a CPTM, com expansões nas linhas 2-Verde, 4-Amarela, 5-Lilás, 6-Laranja, 13-Jade, 15-Prata e 17-Ouro

- Iniciar a linha 20, para o ABC Paulista

- Criar o Bilhete Único Metropolitano

- Implantar o chamado trem intercidades, que ligaria Campinas e São Paulo, e em retomar estudos para as ligações entre São Paulo, Santos, Sorocaba e São José dos Campos



Rodrigo Garcia:

- Fazer parceria público-privada do Trem Intercidades que ligaria São Paulo a Campinas

- Fazer o projeto de um trem entre São Paulo e Sorocaba

- Expandir as linhas de metrô e CPTM 2-Verde, 4-Amarela, 5-Lilás, 6-Laranja, 9-Esmeralda, 13-Jade, 15-Prata e 17-Ouro

- Iniciar a construção das linhas 16-Violeta, 19-Celesta, 20-Rosa e 22-Marrom



Tarcísio de Freitas

- Ampliar as linhas de metrô de São Paulo e concluir linhas já iniciadas, sem dar detalhes

- Implementar o Trem Intercidades, com a contratação da operação da linha entre Americana e São Paulo

- Iniciar os estudos e projetos para uma segunda linha do Trem Intercidades, entre Sorocaba e São José dos Campos, assim como o acesso à Baixada Santista

- Disponibilizar wi-fi em rodovias estaduais

Redução de impostos



Fernando Haddad: Não menciona



Rodrigo Garcia:

- Devolver "parte" do ICMS recolhido pela população mais vulnerável

- Acelerar a devolução de créditos devolvidos a contribuintes, sem dar detalhes



Tarcísio de Freitas

- Reverter elevação de alíquotas do ICMS e reduzir alíquota de IPVA de 4% para 3%

- Simplificar a administração tributária, sem dar detalhes

- Rever a política de cobrança do ICMS para estimular a instalação e a permanência de empresas em São Paulo

Concessões e privatizações / Sabesp



Fernando Haddad:

- Suspender novas concessões de parques à iniciativa privada

- Fazer parcerias público-privadas e concessões para manutenção e melhoria de vicinais, sem dar detalhes

- Manter a Sabesp sob controle público



Rodrigo Garcia:

- Fazer concessão de serviços de transporte intermunicipal nas regiões de Sorocaba e do Vale do Paraíba

- Não menciona privatização da Sabesp



Tarcísio de Freitas:

- Transferir ativos à iniciativa privada “sempre quando for mais vantajoso para o cidadão paulista”; não menciona privatização da Sabesp

- Apoiar as privatizações dos portos de Santos e São Sebastião e fazer concessões individuais de travessias litorâneas

