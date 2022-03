Reprodução/Labomar/UFC Predador e agressivo, o peixe-leão se reproduz rapidamente e é considerado de uma das espécies invasoras de maior risco global

O peixe-leão, uma espécie altamente venenosa, foi encontrada no litoral oeste do Ceará durante uma pesquisa realizada pelo Instituto de Ciências do Mar (Labomar) da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Segundo a instituição, o peixe foi encontrado nas praias de Jijoca de Jericoacoara, Camocim, Preá e Acaraú. O estudo realizado aponta o risco da espécie predar outros peixes.

Mesmo sendo um peixei bonito e que chama atenção pelos seus espinhos, a espécie é prejudicial para o turismo, pesca e economia. De acordo com o Labomar, ele pode soltar veneno pelas nadadeiras dorsais, não possui predadores naturais e se reproduz rapidamente.

A pesquisa mostrou a presença das espécies em água rasa, muito frequentada por banhistas, que devem tomar cuidado ao entrar no mar. Além disso, ele foi identificado em unidades de conservação ambiental, como é o caso da Área de Proteção Ambiental do Delta do Parnaíba, no Piauí, e no Parque Nacional de Jericoacoara, no Ceará.

Leia Também

Leia Também

“É muito preocupante que esses registros sejam em ambientes rasos porque pode significar que o peixe-leão já está espalhado por outras regiões do País”, afirmou o professor Marcelo Soares, líder do estudo.

O peixe-leão é considerado uma das espécies invasoras de maior risco global. Ele é uma grande ameaça por ser predador de outros peixes e invertebrados marinhos, podendo causar elevados prejuízos ambientais e socioeconômicos, principalmente em regiões que dependem do turismo e da pesca.

Em caso de aparições, o Labomar explica que o procedimento correto é repassar os dados através do Sistema Integrado de Manejo de Fauna (SIMAF) do IBAMA ou entrar em contato com o Programa Cientista-Chefe da Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) do Ceará.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.