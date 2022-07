Eliel Nascimento/Fundação CASA Fachada da Fundação Casa

O programa Novotec Expresso, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo , está com 345 vagas para cursos de qualificação profissional destinados aos internos que cumprem medidas socioeducativas em Unidades da Fundação CASA (Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente). No geral, somente este ano, a iniciativa já beneficiou mais de 16 mil jovens, entre 14 e 24 anos, no Estado.

"Acreditamos que a educação é um agente transformador na vida dos jovens. Por isso, ofertar cursos que os ajudem, sobretudo os mais vulneráveis, a se qualificar para entrar no mercado de trabalho é um dos deveres que o Estado tem cumprido”, afirma Zeina Latif, secretária de Desenvolvimento Econômico.

A ação em parceria com a Fundação CASA visa a preparar os jovens para aumentar as chances de colocação no mercado de trabalho no período de ressocialização. Os cursos, ministrados dentro das Unidades, são na área de gestão e projetos, com carga horária de 120 horas, e podem ser realizados em até quatro meses.

"O Novotec Expresso só vem à agregar a esses adolescentes que cumprem medida socioeducativa, porque a qualificação profissional durante o cumprimento da medida é parte das metas do plano individual de atendimento", explica o secretário da Justiça e Cidadania e presidente da Fundação CASA, Fernando José da Costa. "É mais uma formação de qualidade para que eles possam tentar a inserção no mercado de trabalho após a desinternação."





Os internos com idade entre 14 e 18 anos com ensino fundamental completo estão aptos a participar e poderão manifestar interesse diretamente na secretaria das unidades participantes.

As aulas têm previsão de início no dia 15 de agosto e serão concluídas em 1º de dezembro. Aqueles que estão cursando o ensino médio e 75% de frequência ainda terão direito a uma bolsa-auxílio de até R$ 600, divididos em quatro parcelas mensais de R$ 150, ao longo do curso.

Os 23 Centros de Atendimento da Fundação CASA participantes do programa Novotec Expresso são: Araçá, em Araçatuba; Araraquara; Rio Dourado, em Lins; Guarulhos; Esperança, em Itapetininga; Taquaritinga; Atibaia; Novo Tempo e Tapajós, em Franco da Rocha; Osasco I, em Osasco; Ribeirão Preto e Rio Pardo, em Ribeirão Preto; Santo André II e Diadema, no ABCD paulista; Mongaguá; Pirituba, Rio Paraná, Juquiá, Rio Tâmisa, Chiquinha Gonzaga, Nova Aroeira Nova Vida e São Paulo, na cidade de São Paulo.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.