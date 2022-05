Reprodução/Metsul Imagem mostra a formação do ciclone subtropical Yakecan, no sul do continente





O governo do Rio Grande do Sul suspendeu as atividades escolares em vários municípios do estado devido ao mau tempo na região, intensificado com a chegada do ciclone Yakecan no sul do país.

O excesso de chuvas, frio intenso e ventos que podem atingir 110 Km/h, afetaram também a distribuição de energia no estado. Mais de 200 mil pessoas estão sem luz nesta quarta-feira (18), devido aos estragos causados pela tempestade.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a região de Campanha Gaúcha sofre com geadas fortes. A temperatura em São José dos Ausentes, na Serra Gaúcha, chegou a 2°C nesta madrugada (18), provocando a queda de neve na região.



As aulas de hoje, nos turnos da tarde e da noite, também foram suspensas na capital do estado, Porto Alegre . Segundo a prefeitura, a medida visa “proteger alunos, professores e funcionários”.





Os serviços na área de saúde municipal também sofrem as consequências do clima intenso. As unidades de saúde e farmácias distritais foram fechadas às 15h de ontem. Os serviços presenciais da Diretoria de Vigilância em Saúde de Porto Alegre também foram suspensos. O atendimento retornou normalmente na manhã de hoje (18).

O município de Rio Grande também suspendeu as atividades escolares. Já a prefeitura de Canoas suspendeu as aulas da rede pública de ontem e hoje, orientando escolas particulares a tomarem a mesma decisão. O serviço de vacinação da população também está suspenso. São José do Norte também suspendeu as aulas ontem e hoje.

“A suspensão ocorre devido às condições climáticas, com previsão de ventos fortes e chuvas intensas, a fim de evitar a exposição de crianças e jovens durante o mau tempo. A Defesa Civil também aconselha que, todos os que puderem, permaneçam em casa”, afirmou a prefeitura, em nota.

O Secretário de Educação de Eldorado do Sul, Gelson Nunes, divulgou um vídeo nas redes sociais da prefeitura, anunciando a decisão e afirmando que quer evitar pôr em risco a vida das pessoas.



“As aulas estão suspensas, visto que recebemos uma notificação da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, nos trazendo a informação de que poderá haver ciclones em nosso município, em toda a região, ventos de 60 a 100 quilômetros por hora, o que pode nos trazer prejuízos, quedas de árvores e rede de energia”, disse.



Serviço de Alerta (RS) - Ciclone Yakecan

• A população deve ficar atenta às comunicações das autoridades e aos alertas da Defesa Civil.

• Para receber os alertas da Defesa Civil, recomenda-se fazer um cadastro enviando um SMS para o número 40199.

• A Defesa Civil pode ser contatada por meio do telefone 199, enquanto o Corpo de Bombeiros através do telefone 193.

Como agir em situações como essa de ventos fortes e tempestades:

• Conferir as condições do telhado de suas residências;

• Verificar as condições de janelas e portas das suas residências;

• Manter as entradas (como portas, janelas e vãos) das residências bem fechados e protegidos;

• Não se abrigar embaixo de árvores, postes, placas de sinalização e de outdoors, pois, com o vento podem cair;

• Se um fio elétrico cair no chão, contate a companhia elétrica da sua região. Não mexa nos fios elétricos, pode haver risco de eletrocussão;

• Retirar os equipamentos eletrônicos das tomadas, para evitar que, em caso de falhas ou descargas de energia, queimem;

• Fechar o registro da mangueira do botijão de gás, evitando vazamentos se ele for atingido.

*Com informações da Agência Brasil