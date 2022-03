O Antagonista Obama é um dos ex-presidentes americanos mais engajados diante da pandemia

O ex-presidente americano Barack Obama disse hoje (13) que testou positivo para Covid-19, enquanto a ex-primeira-dama Michelle não contraiu a doença. "Estou com a garganta arranhando há alguns dias, mas estou me sentindo bem", escreveu Obama no Twitter. "Michelle e eu estamos gratos por termos nos vacinado e com o reforço, e ela deu negativo."

Obama é um dos ex-presidentes mais preocupados com os cuidados necessários para se proteger contra o Coronavírus . Ele chegou a cancelar sua festa de 60 anos em 2021, em decorrência do avanço da variante Delta. Ele participou de uma campanha em vídeo para promover a vacinação contra a Covid-19 nos EUA com os ex-presidentes George W. Bush, Bill Clinton e Jimmy Carter. Donald Trump Jr. ficou de fora.

Na época, o Obama disse que a " vacina representa a esperança", mas os americanos apresentaram resistência a se vacinar. "[A vacina] vai proteger você e aqueles que você ama dessa doença mortal e perigosa", disse na ocasião. Apenas 65,7% se vacinaram nos EUA .