© European Union 2015 - European Parliament/Creative Commons Andrzej Duda, presidente da Polônia

O presidente da Polônia, Andrzej Duda, disse que se a Rússia utilizar armas químicas na guerra contra a Ucrânia, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) pode reconsiderar sua decisão de não intervir militarmente no conflito.



Segundo Duda, o uso de armas químicas por parte de Vladimir Putin representaria uma "mudança no jogo".

"Se me perguntarem se Putin pode usar armas químicas, acho que Putin pode usar qualquer coisa agora, especialmente quando está nesta situação difícil. Todos esperamos que ele não se atreva a fazer isso. Mas se ele usar armas de destruição em massa, isso seria uma mudança no jogo", disse Duda, em entrevista à BBC.



"A Otan teria que se sentar à mesa e realmente teriam que pensar seriamente no que fazer, porque então começa a ser perigoso, não só para a Europa, mas para o mundo inteiro", declarou.



Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.